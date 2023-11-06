Російські військові вперше з 2008 року вбили грузина в окупованій Південній Осетії

Новини

Міністерство оборони Російської Федерації

Російські військові вбили громадянина Грузії поблизу розмежувальної лінії з окупованою Південною Осетією.

Про це заявив премʼєр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, передає Reuters.

За словами Гарібашвілі, поблизу села Кірбалі росіяни застрелили одного грузина, а ще одного затримали.

Це перший смертельний випадок у цьому районі з 2008 року. Президент Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала.

«Глибоко обурена розстрілом громадянина Грузії російсько-окупаційними військами під час незаконного затримання. Ця кричуща атака на грузинську державність знову викриває справжню природу «брата-одновірця», — написала вона.

Зурабішвілі закликала міжнародне співтовариство засудити дії росії.