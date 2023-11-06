Повітряні сили: Україна отримала від союзників всю обіцяну ППО, але цього недостатньо

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Raytheon

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив під час брифінгу, що Україна отримала від західних союзників весь обіцяний номенклатурний список протиповітряної оборони, але цього недостатньо.

«Ми сьогодні отримали від Заходу фактично всю ППО, що нам обіцяли, одну з найкращих ППО у світі. Але слово «все» тут потрібно розділити — на номенклатуру отримання і на кількість», — зазначив Ігнат.

За його словами, Україна потребує значно більше систем ППО, таких як Patriot, SAMP/T, IRIS-T або NASAMS. Насамперед Україна розраховує на спільне виробництво систем, аби задовольнити потреби.