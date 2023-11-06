FT: Понад 100 британських компаній визнали, що порушили санкції проти росії

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David Dibert / Unsplash

Станом на 17 травня загалом 127 британських компаній добровільно повідомили про порушення санкцій проти росії.

Про це повідомляє Financial Times. Щоб дізнатися це, журналісти подали запит до британського казначейства.

Якщо компанія добровільно визнає порушення та співпрацює зі слідством, вона може зменшити державні штрафи. Моніторинг порушень здійснює Управління із застосування фінансових санкцій Міністерства фінансів Великої Британії.

За словами бізнес-аналітиків, санкції стали серйозним випробуванням для британського бізнесу, враховуючи, що росія більш інтегрована у світову економіку, ніж інші підсанкційні режими, зокрема, Іран, Сирія і Північна Корея.

Крім того, відсутність інформації про кінцевих бенефіціарів і контролерів компаній, а також російські акціонери, які можуть ховатися за підставними компаніями, можуть ускладнити дотримання санкцій.