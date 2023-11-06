Нардепу Роберту Горвату призначили заставу. Він нібито організував земельну схему на 123 мільйони гривень

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Роберт Горват / Facebook

Вищий антикорупційний суд призначив заставу у 26,840 мільйонів народному депутату групи «Довіра» Роберту Горвату, який нібито організував схему, як заволодіти землею на 123 мільйони гривень.

Рішення суд ухвалив 6 листопада.

Також на депутата поклали обовʼязки. Він має:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

не виїжджати з України без дозволу;

повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи;

не спілкуватись з іншими фігурантами справи;

здати закордонний паспорт.

25 жовтня Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру чинному народному депутату, який організував схему, як заволодіти 320 гектарами землі на 123 мільйони гривень. Джерела «Бабеля» повідомляли, що цей депутат — Роберт Горват з групи «Довіра».

За даними слідства, Горват мав вплив на службовців Держгеокадастру однієї з областей. За задумом директор одного держпідприємства відмовився від права на землю та звернувся до Держгеокадастру області з відповідною заявою. Йому припинили право на користування землею, після чого керівник обласного Держгеокадастру віддав ці ділянки потрібним людям. Потім вони продали ці землі компаніям, які контролював нардеп. Збитки державі перевищили 123 мільйони гривень.