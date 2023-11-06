Телескоп «Хаббл» показав спіральну галактику — за 55 млн світлових років від Землі

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ESA/Hubble & NASA, C. Kilpatrick

Космічний телескоп «Хаббл» продемонстрував спіральну галактику NGC 941, приблизно за 55 мільйонів світлових років від Землі.

Про це пише ESA.

Ця спіральна галактика повернута «обличчям» до Землі. Її рукава яскраві, але не чітко виражені, бо зливаються в закручений диск зі слабким ореолом тьмянішого газу навколо нього.

Ядро галактики має більш світлий відтінок, а ще трішки космічного пилу навколо нього. Дві невеликі плями червоного відтінку — це теж галактики.