Опитування: за рік до виборів американці більше налаштовані підтримати кандидатуру Трампа, ніж Байдена

Новини

Getty Images / «Бабель»

Наразі Республіканська партія користується більшою прихильністю виборців, про що свідчить нове опитування ABC News/Ipsos. Виборці вважають, що республіканці в нинішній ситуації можуть краще справитись з економікою, інфляцією та злочинністю, тоді як демократи мають перевагу в боротьбі з насильством із застосуванням зброї, освіті та охороні здоров’я.

Водночас дані нового опитування The New York Times та Сієнського коледжу свідчать, що 45-й президент США Дональд Трамп випереджає чинного голову Білого дому Джо Байдена в пʼяти з шести ключових штатів.

Йдеться про так звані штати, які визначають долю виборів, — це Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада, Пенсильванія і Вісконсин.

Лиш у Вісконсині Байден наразі випереджає Трампа на 2%. В інших штатах президент США програє 4—10%.

Основними причинами сумнівів виборців у Байдені є його вік (80 років) і незадоволення економічною політикою.

«Єдина добра новина для президента Джо Байдена в цьому опитуванні — що воно проводилося за рік до виборів. Зараз Трамп випереджає Байдена в пʼяти з шести ключових штатів, де той виграв у 2020-му, і які, ймовірно, визначатимуть переможця президентських виборів 2024 року», — зауважив директор Дослідницького інституту Сієнського коледжу Дон Леві.

Наступні вибори президента Сполучених Штатів відбудуться 5 листопада 2024 року.