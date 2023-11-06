Сили оборони минулої доби ліквідували 880 окупантів та 59 одиниць озброєння

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Російські окупанти наступають у районах Купʼянська, Бахмуту, Авдіївки, Марʼїнки, Вербового та Роботиного. У зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що за добу було 53 бойові зіткнення.

За час повномасштабного вторгнення в Україну росія вже втратила близько 305 970 своїх військових, зокрема 880 — за останню добу.

У напрямку Купʼянська українські воїни відбили близько 10 атак у районах Синьківки, Іванівки та Петропавлівки.

Під Бахмутом відбили 10 атак у районах Богданівки, Хромового, Кліщіївки, Андріївки та Південного. Одночасно ЗСУ продовжують штурми на південному фланзі.

Росіяни продовжують спроби оточити Авдіївку за підтримки авіації. Сили оборони відбили близько 10 штурмів у районах Степового, Авдіївки, Сєверного та Первомайського.

Безуспішними були й понад 20 штурмів у районах Марʼїнки та Новомихайлівки.

На Запорізькому напрямку окупанти наступали біля Вербового, Роботиного, Нестерянки та Пʼятихаток. Українські зʼєднання продовжують наступальну операцію в напрямку Мелітополя.