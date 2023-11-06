Росія атакувала південь ракетами і дронами. В Одесі пошкоджено національний художній музей

Новини

Уночі росія атакувала південь країни ракетами та дронами, повідомили Сили оборони півдня.

Генштаб пише, що вчора росія застосувала:

дві керовані авіаційні ракети Х-59 (обидві знищено);

балістичну ракету «Іскандер-М»;

протикорабельну ракету «Онікс»;

дві керовані ракети Х-31;

22 ударні БпЛА типу Shahed-136/131, з яких 15 вдалося збити.

По Одесі випустили ракети «Онікс» та «Іскандер-М» — вони влучили в середмістя та по законсервованій промисловій будівлі.

Вибухова хвиля понівечила кілька багатоповерхових житлових будинків та музей в історичній частині міста. Ідеться про Одеський національний художній музей, де проходило сім виставок з творами сучасних художників із приватних колекцій.

Силам оборони вдалося збити 15 дронів, що летіли на припортову інфраструктуру Одеси, але є і влучання — у складські приміщення. Пʼятеро людей травмовані.

Водночас росія випустила протирадіолокаційну ракету Х-31 по Херсону. Вона пошкодила 5-поверховий житловий будинок. Інформації про постраждалих немає.

По Миколаївщині випустили ракету Х-59, її вдалося знищити.