Міноборони затвердило пʼятирічну Концепцію кадрової політики. Що вона передбачає?

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armyinform.com.ua

Міністр оборони України Рустем Умєров підписав Наказ про затвердження Концепції військової кадрової політики відомства до 2028 року.

Про це повідомляють у пресслужби Міноборони.

Цей документ визначає напрямок розвитку кадрової політики у сфері оборони впродовж наступних пʼяти років — як під час війни, так і у мирний час. Концепція зосереджена на тому, щоб гарантовано задовольнити потреби ЗСУ в людях під час війни, а також пришвидшити євроатлантичну інтеграцію.

Чого прагнуть досягти

Перевести ЗСУ на військову службу за контрактом. Строкову військову службу замінять інтенсивною військовою підготовкою громадян призовного віку;

створити в Україні дієву систему рекрутингу до ЗСУ професійних і дієвих бійців;

затвердити людиноцентричний підхід до управління карʼєрою військових — враховувати їхню освіту, професійний розвиток, а також зберігати гендерну рівність;

удосконалити електронну систему військового обліку;

автоматизувати та цифровізувати процеси управління персоналом;

розширити співпрацю між українськими вишами та вишами держав-членів НАТО і ЄС;

зробити систему зарплат військових та забезпечення їх житлом ефективною та прозорою;

вдосконалити психологічну допомогу;

запровадити нову культуру взаємовідносин між командирами та підлеглими;

впровадити належні умови для переходу від військової карʼєри до цивільного життя для військових.

За ходом виконання цієї Концепції слідкуватиме Комітет з питань кадрового менеджменту у Міноборони.

Американське видання Politico із посиланням на стратегію США щодо України писало, що Вашингтон вважає, що Україна зможе інтегруватися до Європи й наростити звʼязки зі США завдяки англійській мові. Сполучені Штати пропонують допомогу Міністерству освіти, щоб викладання англійської було на вищому рівні, ніж зараз.