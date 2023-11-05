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Міноборони затвердило пʼятирічну Концепцію кадрової політики. Що вона передбачає?

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

armyinform.com.ua

Міністр оборони України Рустем Умєров підписав Наказ про затвердження Концепції військової кадрової політики відомства до 2028 року.

Про це повідомляють у пресслужби Міноборони.

Цей документ визначає напрямок розвитку кадрової політики у сфері оборони впродовж наступних пʼяти років — як під час війни, так і у мирний час. Концепція зосереджена на тому, щоб гарантовано задовольнити потреби ЗСУ в людях під час війни, а також пришвидшити євроатлантичну інтеграцію.

Чого прагнуть досягти

За ходом виконання цієї Концепції слідкуватиме Комітет з питань кадрового менеджменту у Міноборони.

Американське видання Politico із посиланням на стратегію США щодо України писало, що Вашингтон вважає, що Україна зможе інтегруватися до Європи й наростити звʼязки зі США завдяки англійській мові. Сполучені Штати пропонують допомогу Міністерству освіти, щоб викладання англійської було на вищому рівні, ніж зараз.