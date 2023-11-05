Міноборони затвердило пʼятирічну Концепцію кадрової політики. Що вона передбачає?
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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armyinform.com.ua
Міністр оборони України Рустем Умєров підписав Наказ про затвердження Концепції військової кадрової політики відомства до 2028 року.
Про це повідомляють у пресслужби Міноборони.
Цей документ визначає напрямок розвитку кадрової політики у сфері оборони впродовж наступних пʼяти років — як під час війни, так і у мирний час. Концепція зосереджена на тому, щоб гарантовано задовольнити потреби ЗСУ в людях під час війни, а також пришвидшити євроатлантичну інтеграцію.
Чого прагнуть досягти
- Перевести ЗСУ на військову службу за контрактом. Строкову військову службу замінять інтенсивною військовою підготовкою громадян призовного віку;
- створити в Україні дієву систему рекрутингу до ЗСУ професійних і дієвих бійців;
- затвердити людиноцентричний підхід до управління карʼєрою військових — враховувати їхню освіту, професійний розвиток, а також зберігати гендерну рівність;
- удосконалити електронну систему військового обліку;
- автоматизувати та цифровізувати процеси управління персоналом;
- розширити співпрацю між українськими вишами та вишами держав-членів НАТО і ЄС;
- зробити систему зарплат військових та забезпечення їх житлом ефективною та прозорою;
- вдосконалити психологічну допомогу;
- запровадити нову культуру взаємовідносин між командирами та підлеглими;
- впровадити належні умови для переходу від військової карʼєри до цивільного життя для військових.
За ходом виконання цієї Концепції слідкуватиме Комітет з питань кадрового менеджменту у Міноборони.
Американське видання Politico із посиланням на стратегію США щодо України писало, що Вашингтон вважає, що Україна зможе інтегруватися до Європи й наростити звʼязки зі США завдяки англійській мові. Сполучені Штати пропонують допомогу Міністерству освіти, щоб викладання англійської було на вищому рівні, ніж зараз.