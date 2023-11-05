«Радіо Свобода» показало супутникові знімки суднобудівного заводу в Керчі і пошкодженого судна

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«Радіо Свобода» / Planet

«Радіо Свобода» показало супутникові знімки суднобудівного заводу «Залив» у Керчі в окупованому Криму і судна, яке виглядає пошкодженим.

«Радіо Свобода» / Planet

«За моїми даними, на 4 листопада в Керчі на момент вибухів був лише один корабель, здатний нести ракети класу «Калібр», а саме «Аскольд». Я думаю, що цей корабель, як ми бачимо, стояв уже біля причалу і його доводили до пуття, бо вже в грудні його мають здати. Видно, що він ще на плаву, але верхня частина судна помітно пошкоджена», — розповів капітан 1 рангу ВМС у запасі Андрій Риженко.