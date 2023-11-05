Генштаб: Сили оборони ліквідували понад 305 тисяч російських окупантів

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Минулої доби російська армія втратила приблизно 990 військових, 8 танків, 14 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем і два засоби ППО. Загалом на війні в Україні вже загинули 305 090 росіян.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Українські захисники відбили чотири атаки на Лиманському напрямку. Також ворог намагався повернути втрачені позиції на околицях Хромового, Кліщіївки та Андріївки. Сили оборони продовжують наступ поблизу Бахмуту.

Російська армія все ще намагається оточити Авдіївку. Українські військові відбили понад 20 атак на околицях Степового, Авдіївки, Сєверного та Первомайського. Також Сили оборони відбили близько 20 атак у районі Марʼїнки та Новомихайлівки.

Українські військові наступають у напрямку Мелітополя.

Минулої доби українська авіація три рази вдарила по скупченнях російських військ, озброєння та військової техніки, а також вразила російську систему ППО. Ракетні війська вдарили по артилерійській системі окупантів.