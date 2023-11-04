Росія вдарила «Іскандером» по бійцях 128 бригади на Запорізькому напрямку

Новини

Олексій Іванов / Wikimedia Commons

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ офіційно підтвердило інформацію, що 3 листопада росія вдарила ракетою «Іскандер-М» по особовому складу 128 окремої гірсько-штурмової бригади на Запорізькому напрямку.

Бійці загинули та дістали поранення. Про кількість постраждалих не повідомляють. Наразі зʼясовують обставини.

Міністр оборони Рустем Умєров доручив Головній інспекції МОУ провести повну перевірку за фактом трагедії.

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Віктор Микита закликав жителів і підприємців утриматися в наступні кілька днів від будь-яких розважальних заходів, концертів тощо.

Він порадив відвідати храми та помолитися за українських захисників. Розпорядження про вшанування полеглих воїнів видадуть після офіційної інформації та з дозволу 128 ОГШБр, додав Микита.

Також співчуття родинам і близьким загиблих 128 бригади висловив депутатський корпус Закарпатської обласної ради.