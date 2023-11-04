Міноборони виграло суд проти іноземної компанії. Вона постачала неякісні бронежилети й шоломи

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Міністерство оборони виграло суд проти іноземного постачальника бронежилетів і шоломів — товар виявився неякісним. Тепер компанія має повернути відомству 400 мільйонів гривень за неякісний товар.

Про рішення міжнародного арбітражного суду повідомила пресслужба Міноборони.

На початку повномасштабного вторгнення Міноборони законтрактувало в цього постачальника бронежилети й шоломи для ЗСУ.

Протягом весни та літа 2022 року постачальник передавав товар належної якості. Однак партії, що надходили восени та взимку 2022 року, не проходили балістичні випробування.

Міноборони не прийняло цей товар і вимагало повернути гроші та сплатити штраф, але постачальник відмовився.

Тоді юридична служба Міноборони подала позов до міжнародного арбітражного суду і виграла його.