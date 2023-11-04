Служба безпеки повідомила про підозру патріарху РПЦ Кирилу

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Служба безпеки України повідомила про підозру патріарху Російської православної церкви (РПЦ) Кирилу. За даними слідства, він благословляв окупантів на вбивство українців і публічно підтримував війну.

Про це пише пресслужба СБУ.

Очільника РПЦ Володимир Гундяєв входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва росії, використовує російські церкви, а також представників УПЦ МП в Україні для поширення пропаганди.

Наприклад, у березні 2022 року на сайті РПЦ опублікували статтю про літургію, де клірик благословив командувача Росгвардії рф Золотова на війну проти України, а наприкінці лютого 2023 року на офіційному ютуб-каналі РПЦ вийшло відео, в якому Гундяєв виправдовує окупацію сходу України.

Йому повідомили підозри за посягання на територіальну цілісність України, виправдовування агресії рф, підготовку й ведення війни (ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 436-2, ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 437).