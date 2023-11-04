В Офісі президента зреагували на статтю Валерія Залужного для The Economist

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Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква прокоментував вихід статті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного для The Economist в етері телемарафону.

«Я б найменше, що робив — це коментував для преси, для відкритої публіки те, що відбувається на фронті, те, що може відбутися на фронті, якісь варіанти. Тому що ми тоді полегшимо роботу агресора», — сказав він.

Після виходу статті Ігорю Жовкві телефонував «один із керівників кабінету лідерів» із запитанням, чи дійсно війна росії з Україною зайшла в глухий кут (переходить у затяжну позиційну стадію).

Як сказав заступник керівника ОП, можливо, це був «дуже глибокий якісь стратегічний задум», але це його дивує.