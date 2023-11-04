Усіх птахів Північної Америки з расистськми назвами перейменують

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Американське орнітологічне товариство протягом 2024 року планує перейменувати близько 80 видів птахів, які водяться в США та Канаді, щоб уникнути расизму в назвах.

Про це йдеться в заяві.

Товариство зобов’язується змінити назви всіх птахів, зокрема названих на честь людей, які вважаються образливими й расистськими. Птахів перейменовуватимуть, ґрунтуючись на їхньому зовнішньому вигляді й місці проживання.

Наприклад, нову назву отримає буревісник Одюбона, морський птах, названий на честь Джона Джеймса Одюбона — його родина володіла рабами.

«Як науковці, ми працюємо над усуненням упередженості в науці. Але існувала історична упередженість у тому, як називають птахів і хто міг би назвати птаха на свою честь. Розроблені в 1800-х роках конвенції щодо назв затьмарені расизмом і женоненависництвом, але сьогодні вони не працюють для нас. Настав час змінити це і перенаправити увагу на самих птахів, як це й має бути», — сказала виконавча й генеральна директорка Американського орнітологічного товариства Джудіт Скарл.

Дискусії та заклики до перейменування расистських назв птахів активізувалися у 2020 році, після інциденту в в Центральному парку Нью-Йорка: темношкірий чоловік спостерігав за птахами, коли попросив білу жінку дотримуватися правил і тримати собаку на повідку. Він зателефонував у поліцію, але його звинуватили в брехні. Пізніше колектив орнітологів організував перший Тиждень Чорних птахів, а група під назвою Bird Names for Birds надіслала петицію орнітологічному товариству, закликаючи його змінити «шкідливі» назви.