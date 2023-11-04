Генштаб: Сили оборони України ліквідували 830 окупантів і знищили 11 російських танків

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За минулу добу між Силами оборони України й російським військом відбулося 66 бойових зіткнень. Росія втратила 830 окупантів, 11 танків, 38 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем та інше.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Росіяни безуспішно штурмували біля Синьківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Там українські військові відбили десять атак. Також без успіху штурмує ворог у районі Верхньокам’янського Донецької області.

Окупанти намагаються відновити втрачені позиції неподалік Кліщіївки, де українські захисники відбили близько десяти атак. Також російські військові безуспішно штурмували в районах Богданівки та Хромового на Донеччині. Сили оборони штурмують південніше Бахмуту.

На Донеччині в районах населених пунктів Степове, Тоненьке, Авдіївка, Сєверне, Первомайське українські війська відбили 20 атак. У районі Мар’їнки та Новомихайлівки теж 20. Окупанти штурмували без успіху й біля населеного пункту Старомайорське.

Також ворог безуспішно намагався відновити втрачені позиції неподалік Роботиного Запорізької області.