Що з обіцянкою ЄС передати Україні мільйон снарядів за рік? Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 3 листопада

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«Бабель»

Днями стало відомо, що Північна Корея надала росії мільйон артилерійських снарядів. Розвідки західних країн зафіксували щонайменше 10 спецвантажів. Видання POLITICO вирішило зʼясувати ситуацію з мільйоном артснарядів для України від ЄС, які союзники в березні пообіцяли передати протягом року. Висновок песимістичний: навряд до березня 2024-го партнерам вдасться виконати обіцянку. Наразі Сили оборони України отримали приблизно 300 тисяч снарядів. Ключова перепона ― снаряди виробляють занадто повільно.

«На відміну від ЄС Північна Корея живе в режимі військової економіки, ― сказав виданню аналітик лондонського Королівського інституту обʼєднаних сил (RUSI) Тревор Тейлор. ― Однак те, наскільки в плані ефективності й безпечності ці снаряди відповідають стандартам європейських снарядів, ― питання».

Ті країни ЄС, які передають снаряди Україні, здатні виділяти від кількох тисяч до кількох десятків тисяч одиниць на місяць. Так, Франція протягом 2024 року зможе щомісяця надавати Києву по три тисячі снарядів проти тисячі зараз. Схожа ситуація в Німеччині. У жовтні концерн Rheinmetall оприлюднив два плани закупівель. Один ― на десятки тисяч снарядів для України, інший ― на 150 тисяч снарядів від свого іспанського підприємства. Однак більшість із них Київ отримає вже наступного року.

Про перепони, що заважають виробникам снарядів виконувати плани, у матеріалі розповідає керівник військового комітету НАТО, нідерландський адмірал Роб Бауер. По-перше, на тлі попиту істото виросла вартість виробництва. Виготовити найпростіший снаряд калібру 155 мм зараз коштує €8 тисяч ― проти двох тисяч до повномасштабного російського вторгнення в Україну. По-друге, зараз існує 14 модифікацій цих снарядів, і країнам НАТО слід стандартизувати їхні параметри. Процес уже почався, але він займає певний час, пише видання.

Зараз, попри ці проблеми, уперше від початку війни Україна випередила окупантів за кількістю снарядів, які випускає щодоби. Якщо на початку повномасштабного вторгнення росіяни випускали 63 тисячі снарядів на добу, тоді як Україна могла відповідати 4 тисячами, то станом на жовтень українці били по позиціях окупантів 9 тисячами снарядів, тоді як росіяни відповідали 7 тисячами. Утім, враховуючи проблеми західних виробників зброї, у майбутньому покращити чи бодай зберегти такий баланс Україні буде важко. Тому Київ працює над власними виробничими потужностями, пише POLITICO.

Також варті уваги колонка впливового колумніста The Washington Post Давида Ігнатіуса про те, наскільки доля України залежить від американської допомоги, й оглядовий матеріал The Guardian про недавні досягнення ЗСУ на лівобережній Херсонщині.

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