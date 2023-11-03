США відправляють слідчих на свою наукову станцію в Антарктиді після скарг на сексуальне насильство

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Vincent LECOMTE / Contributor

Наглядовий офіс, який контролює Національний науковий фонд США, відправляє слідчих на станцію «Мак-Мердо» в Антарктиді. Вони розслідуватимуть скарги на сексуальне насильство там.

Про це пише Associated Press.

Тим часом сам Національний науковий фонд стверджує, що намагається вирішити «повсюдну проблему». Тому фонд призначив спеціальним помічником директора Рене Ферранті, яка зосередиться на боротьбі із сексуальним насильством і реагуванні на нього.

Агентство Associated Press проводило власне розслідування раніше: жінки на станції «Мак-Мердо» в Антарктиді розповіли, що на їхні заяви про домагання не звертали належної уваги. І це ставило під загрозу їхню подальшу роботу на станції. Одна жінка розповіла, що відчула необхідність постійно носити із собою молоток для захисту. Ще одну жінку, яка повідомила про те, що колега торкався її без згоди, знову змусили працювати разом з ним.

У звіті Національного наукового фонду за 2022 рік ішлося, що 59% жінок заявили, що вони зазнавали переслідувань або домагань, перебуваючи на станції.