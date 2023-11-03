«Не розумію, що сталося». Екскомандувач ССО Хоренко дізнався про своє звільнення з публікацій в медіа

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Командувач Сил спеціальних операцій Хоренко дізнався, що Зеленський його звільнив, із публікацій в медіа, а подання головнокомандувач Валерій Залужний не робив.

Про це Хоренко сказав на ток-шоу «Української правди».

За його словами, він не знає причини звільнення.

«Дізнався про це із засобів масової інформації. Спілкувався з головнокомандувачем, який теж мені пояснити цього не зміг. Главком має робити відповідне подання, але він мені відповів, що такого не робив. Не розумію, що сталося», — сказав екскомандувач ССО.

Хоренко запевнив лише, що «робитиме все для перемоги України», але де служитиме надалі, не визначився.

На запитання, чи намагався Хоренко звʼязатися з Офісом президента, екскомандувач ССО сказав, що не має такого доступу.

«Особи, які відповідальні за комунікацію зі Збройними силами, Силами оборони, мені ще такої інформації не дали», — зазначив офіцер.

За його словами, Залужний сказав, що питань чи претензій до нього щодо виконання бойових завдань немає.

Що сталося

3 листопада президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив Віктора Хоренка з посади командувача Сил спеціальних операцій. На його місце він призначив полковника Сергія Лупанчука.

Згодом у своєму вечірньому зверненні Зеленський зазначив, що Сергій Лупанчук брав участь у боях.

«Це досвідчений офіцер, бойовий офіцер, правильний командир і людина, яка може додати нашим Силам спеціальних операцій більшої потужності. Чекаємо нових результатів», — сказав президент.

За його словами, попередник Лупанчука Віктор Хоренко продовжить виконувати спеціальні завдання у складі ГУР.