«Не розумію, що сталося». Екскомандувач ССО Хоренко дізнався про своє звільнення з публікацій в медіа
- Автор:
- Анна Холоднова
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Командувач Сил спеціальних операцій Хоренко дізнався, що Зеленський його звільнив, із публікацій в медіа, а подання головнокомандувач Валерій Залужний не робив.
Про це Хоренко сказав на ток-шоу «Української правди».
За його словами, він не знає причини звільнення.
«Дізнався про це із засобів масової інформації. Спілкувався з головнокомандувачем, який теж мені пояснити цього не зміг. Главком має робити відповідне подання, але він мені відповів, що такого не робив. Не розумію, що сталося», — сказав екскомандувач ССО.
Хоренко запевнив лише, що «робитиме все для перемоги України», але де служитиме надалі, не визначився.
На запитання, чи намагався Хоренко звʼязатися з Офісом президента, екскомандувач ССО сказав, що не має такого доступу.
«Особи, які відповідальні за комунікацію зі Збройними силами, Силами оборони, мені ще такої інформації не дали», — зазначив офіцер.
За його словами, Залужний сказав, що питань чи претензій до нього щодо виконання бойових завдань немає.
Що сталося
3 листопада президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив Віктора Хоренка з посади командувача Сил спеціальних операцій. На його місце він призначив полковника Сергія Лупанчука.
Згодом у своєму вечірньому зверненні Зеленський зазначив, що Сергій Лупанчук брав участь у боях.
«Це досвідчений офіцер, бойовий офіцер, правильний командир і людина, яка може додати нашим Силам спеціальних операцій більшої потужності. Чекаємо нових результатів», — сказав президент.
За його словами, попередник Лупанчука Віктор Хоренко продовжить виконувати спеціальні завдання у складі ГУР.
- 25 липня 2022 року Зеленський звільнив Григорія Галагана з посади командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ, а на його місце призначив Віктора Хоренка. До цього Віктор Хоренко служив у розвідці.