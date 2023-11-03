Фото про материнську любов комах стала переможцем European Wildlife Photographer of the Year
- Автор:
- Анна Холоднова
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Переможцем цьогорічної премії European Wildlife Photographer of the Year став знімок самки клопа Antiteuchus Tripterus, яка оберігає свої яйця та личинки, які щойно вилупилися.
Про це пише CNN.
Автор фото, біолог Хавʼєр Аснар Гонсалес зафільмув цей момент у національному парку Ясуні в Еквадорі.
Іспанський фотограф пояснив, що захист матері має вирішальне значення для виживання її нащадків.
«Це надзвичайно складна екосистема з незліченною кількістю організмів у величезній взаємоповʼязаній мережі життя», — сказав він.
Конкурс European Wildlife Photographer of the Year проводить Німецьке товариство фотографії природи. Цього року на перемогу претендували 18 тисяч фотографій із 42 країн. Ось деякі з них:
- У жовтні Лондонський музей природознавства оголосив переможців 59-ї щорічної премії Wildlife Photographer of the Year (WPY). Перше місце здобув знімок краба-підкови від фотографа Лорана Баллести.