Росіяни обстріляли селище на Запоріжжі. Поранені 11 людей

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Російські окупанти вранці 3 листопада завдали удару по селищу Зарічне Запорізької області. Постраждали 11 людей.

Про це повідомдяє Комишуваська селищна рада.

Через обстріл постраждали багатоквартирні й приватні будинки, кілька з них зруйновані повністю. Усім пораненим надали медичну допомогу.

Голова селищної ради Юрій Карапетян сказав, що власникам пошкодженого житла видали будівельні матеріали для ремонту.