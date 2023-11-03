Нідерланди оголосили про новий пакет військової допомоги для України на €500 млн. Він включатиме боєприпаси

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Нідерланди упродовж наступних восьми місяців, тобто до середини 2024 року, нададуть Україні військову допомогу на €500 мільйонів.

Про це повідомила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен за результатами дводенної поїздки в Україну, передає нідерландське видання Het Parool.

Пакет складається із боєприпасів. Близько €260 мільйонів буде витрачено на артилерійські снаряди, ще €240 мільйонів – на боєприпаси для танків. Передати їх планують до середини 2024 року.

Оллонгрен додала, що Нідерланди надаватимуть військову допомогу Україні «стільки, скільки це необхідно».