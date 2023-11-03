Народний депутат Андрій Ніколаєнко збив на смерть 18-річну дівчину

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В Житомирській області на трасі Київ — Чоп у селі Березівці народний депутат збив на смерть 18-річну дівчину.

Про це повідомляє поліція області.

Імені нардепа поліція не називає, лише вказує, що йому 44 роки. За попередніми даними, депутат був за кермом автівки Mercedes-Benz GLE та їхав у напрямку Чопу по крайній лівій смузі. Чи був він тверезий, наразі невідомо — йому призначили низку експертиз. Розслідується порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 КК).

За даними джерела «Бабеля» у правоохоронних органах — це народний депутат від «Батьківщини» Андрій Ніколаєнко.