Тепер у «Дії» можна оплатити штраф за адмінпорушення

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Тепер українці можуть у застосунку «Дія» сплатити штраф за адмінпорушення. Квитанція про сплату автоматично надійде до суду, а після зарахування коштів справу закриють.

Як сплатити штраф у застосунку:

Авторизуйтеся → натисніть «Послуги» → «Штрафи» — «Судові штрафи» → виберіть потрібний штраф → сплатіть з Google чи Apple Pay → готово.

«Адмінпорушення можна скоїти через необачність. Наприклад, закурити в невстановленому місці або порушити правила торгівлі. Після цього на людину чекає штраф, який запускає довгий і нудний процес. Потрібно їхати до суду та стояти в чергах, щоб отримати судову постанову та реквізити для сплати штрафу й судового збору. І лише потім іти в банк, але тепер достатньо шість кліків», — зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.