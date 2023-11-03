Сили оборони минулої доби ліквідували 850 окупантів та 132 одиниці озброєння

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Російські окупанти наступають в районах Купʼянська, Бахмуту, Авдіївки, Марʼїнки, Донецька, українські військові відбивають атаки. Загалом було 50 бойових зіткнень, 30 з яких біля Авдіївки та Марʼїнки.

Про це повідомили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

За час повномасштабного вторгнення в Україну росія уже втратила близько 303 270 своїх військових, зокрема 850 — за останню добу.

Загарбники безуспішно наступали в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, не полишають спроб оточити Авдіївку, але Сили оборони відбиваються та завдають противнику значних втрат.

На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районі населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області, успіху не мав. Українські військові відбили близько 10 атак противника.

На Бахмутському напрямку окупанти марно намагалися відновити втрачені позиції в районах Кліщіївки та Андріївки. Тут ЗСУ відбили близько 10 атак. Також противник вів безуспішні штурмові дії біля Південного Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог намагався відновити втрачені позиції біля Роботиного Запорізької області.

Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку українські військові ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.