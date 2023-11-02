Як Україна використовує штучний інтелект для розмінування. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 2 листопада

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«Бабель»

Великий матеріал про те, як відбувається розмінування звільненої території України та з якими викликами мають справу сапери, опублікувало видання TIME. Зараз територія України ― найбільш замінована у світі, кількість мін на землі загалом у понад сто разів перевищує показник Афганістану. Якщо вірити словацькій дослідницькій компанії Globsec, за умови швидкого припинення бойових дій і мінування нових ділянок очищення території старими механічними способами зайняло би 757 років, пише видання. Утім, українці не покладаються лише на старі методи, пише видання.

Держава скооперувалася з американською IT-компанією Palantir. Вона відома, зокрема, тим, що створювала софт, який дозволяє відстежувати схильності інтернет-користувачів і, зрештою, впливати на суспільну думку через соцмережі. Однак у випадку України Palantir виступає сервісом, який аналізує великі масиви даних про потенційно заміновані території. Кореспонденти TIME побачили, як працює це програмне забезпечення. В основі системи ― детальна супутникова карта місцевості, на якій видно навіть окремі дерева. Спеціальний алгоритм фіксує підозрілі обʼєкти в землі, співставляє їх із даними про обстріли від військових, місцевої влади та з новин. Ділянки, де можуть бути міни, система позначає червоним ― і влада відправляє туди групу розміновувачів.

Поки що пріоритет у розмінуванні ― це найбільш економічно важливі ділянки, а також шляхи, які місцеві використовують, аби дістатися до школи чи інших важливих для них обʼєктів. Ліси чи непріоритетні поля залишають на потім. Інколи фермери перетворюють на розміновувачі старі трактори чи екскаватори, обладнуючи їх ковшами й установками, що переривають землю. Також місцеві часом користуються послугами «чорних розміновувачів», пише TIME. Це групи з часто саморобними металошукачами й обладнанням для знешкодження мін, які беруть за роботу гроші, однак не гарантують, що оглянута ними територія стала безпечною.

За словами представників спеціалізованих агенцій ООН та організації HALO Trust, яка займається гуманітарним розмінуванням по всьому світу, найближчими роками завдяки українським зусиллям світ побачить нові техніки розмінування, які вплинуть на цю справу всюди. Ідеться як про програмне забезпечення, так і про дрони та спеціальні машини-розміновувачі. Україна має кілька десятків таких від західних партнерів, а нещодавно представила власну розробку. Виготовлена в Харкові машина здатна виявити й знешкодити 95% протитанкових і протипіхотних мін, запевняє голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. А коштує втричі менше за західні зразки від партнерів ― $154 тисячі.

Одна з вагомих проблем ― брак розміновувачів. Зараз у країні задіяно майже три тисячі саперів ― тоді як для розчистки помітних відносно розмірів країни територій бодай до 2025 року потрібно 20 тисяч фахівців, запевнив журналістів видання представник ООН.

Також вартий уваги матеріал американського видання Insider про служби психологічних спецоперацій на війні. Як запевняє американський військовий посадовець, за допомогою різних стимулів і технік переконання вдалося зробити так, що лінію фронту залишили 17 тисяч росіян.

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