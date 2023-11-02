NASA виявило нову «розпечену» планетарну систему

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Космічний телескоп Kepler виявив сім нових планет у планетарній системі, яку назвали Kepler-385. Вони обертаються навколо далекої зірки, що віддає їм більше радіаційного тепла, ніж наше Сонце у своїй системі.

Про це пише NASA.

Усі сім планет у цій системі більші за Землю, але менші за Нептун. У центрі системи Kepler-385 перебуває схожа на Сонце зірка, приблизно на 10% більша і на 5% гарячіша за наше світило. Дві внутрішні планети дещо більші за Землю та, ймовірно, камʼянисті з тонкою атмосферою. Інші пʼять планет — з радіусом приблизно вдвічі більшим за земний, у них може бути щільна атмосфера.

Художня концепція планетарної системи Kepler-385. NASA / Daniel Rutter

Космічний телескоп Kepler став першою місією NASA, якеа шукає в галактиці Чумацький Шлях планети розміром із Землю, що обертаються навколо зірок за межами нашої Сонячної системи. Протягом років цей телескоп та його розширена версія К2 показали, що наша галактика містить мільярди прихованих «екзопланет», багато з яких можуть бути придатними для життя.