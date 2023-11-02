СБУ викрила на проросійській діяльності секту «АллатРа». Вона діє по всій Україні, в ЄС, Азії та США

Новини

Служба безпеки і поліція провели серію із 74 обшуків у 20 осередках секти «АллатРа» і готують підозри її керівництву.

Пресслужба СБУ повідомила про нейтралізацію секти і наявність доказів її роботи на спецслужби росії.

Під час обшуків в осередках секти та в помешканнях її адептів на Київщині, а також у Львівській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Волинській, Сумській та Харківській областях знайшли проросійську пропаганду, літературу, зброю та вибухівку.

За даними слідства, учасники секти виправдовували збройну агресію росії, просували ідею створення «союзу словʼянських народів» під керівництвом Москви та закликали обстрілювати українську цивільну інфраструктуру.

Секта просуває свої ідеї через мережу власних медіа, інтернет-ресурсів, Telegram-каналів та TikTok. Керівництво секти за підробленими документами виїхало до Євросоюзу ще навесні 2022 року, звідки і продовжує вести діяльність. За даними правоохоронців, у секти є осередки не тільки у кожній області України, а й в ЄС, США, Азії, Білорусі та росії.

Лідеру організації повідомили про підозру одразу за чотирма статтями Кримінального кодексу — державна зрада (ч. 2 ст. 111), створення злочинної спільноти (ст. 255), пропаганда комуністичного тоталітарного режиму (ст. 436-1) та виправдовування збройної агресії рф проти України (ст. 436-2). Іншим пʼятьом організаторам готують такі самі підозри.

Зловмисникам загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Розслідування триває.

Що таке «АллатРа»?

«АллатРа» була заснована як рух ще у 2014 році в Україні донеччанами Галиною Яблочкіною (псевдо «Анастасія Нових») та колишнім шахтарем Ігорем Даниловим, який називає себе «святим духом». За усіма своїми ознаками, на що вказують релігієзнавці, рух є сектою та псевдонауковим деструктивним культом, який практикує приховане психологічне насильство над своїми послідовниками.

Активно рости секта почала з 2016 року. Вже у 2019 році культ почав використовувати для реклами білборди, пресу та YouTube-канал «АллатРА-ТВ». Його адепти вірять у різноманітні теорії змов, таємний світовий уряд, а НАТО називають «хлистом» цього уряду. Також вони вірять в «особливу словʼянську місію» під проводом Москви.