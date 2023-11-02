Сили оборони минулої доби збили російський літак і ліквідували 930 окупантів

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Getty Images / «Бабель»

Минулої доби на лії фронту відбулося 57 бойових зіткнень. Російські окупанти наступають у районах Купʼянська, Бахмуту, Авдіївки, Марʼїнки та Старомайорського.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України та навів статистику втрат російської армії. За час повномасштабного вторгнення росія втратила на війні проти України приблизно 302 420 солдатів і низку техніки:

танки — 5 241 (+18 за вчора);

бойові броньовані машини — 9 877 (+43);

артилерійські системи — 7 292 (+42);

реактивні системи залпового вогню — 850 (+4);

засоби протиповітряної оборони — 566 (+3);

літаки — 322 (+1);

гелікоптери — 324;

безпілотники оперативно-тактичного рівня — 5 488 (+20);

крилаті ракети — 1 549 (+2);

кораблі й катери — 20;

підводні човни — 1;

автомобільну техніку та автоцистерни — 9 658 (+34);

спеціальну техніку — 1 032 (+13).

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 5 радіолокаційних станцій, 2 склади боєприпасів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 пункти управління, 3 зенітно-ракетних комплекси та 11 артилерійських засобів противника.