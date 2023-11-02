У США ще три штати визнали Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Ще три штати США — Вашингтон, Мериленд і Аризона — визнали Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу. Нині вже 31 американський штат ухвалив відповідне рішення.
Про це повідомила посол України у Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова.
«Ще три штати долучились до визнання Голодомору 1932—1933 років геноцидом українського народу та проголосили листопад місяцем памʼяті про це», — зазначила пані посол.
Нині посольство України в США спільно з Крайовим комітетом США з визнання Голодомору геноцидом активно працює над тим, аби все більше штатів визнавали цю трагедію геноцидом.
- 28 листопада 2006 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Голодомор 1932—1933 років в Україні», яким Голодомор визнаний геноцидом українського народу.
- 15 грудня 2022 року Європейський парламент ухвалив резолюцію з приводу девʼяностих роковин Голодомору в Україні, яка визнає події 30-х років минулого століття геноцидом українського народу.