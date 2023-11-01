Станції Київської кільцевої електрички оголошують Борис Джонсон і Джамала. Ось як це звучить

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Укрзалізниця

До Дня залізничника «Укрзалізниця» запустила нову зіркову озвучку для Київської кільцевої електрички. До цього залучили співачку Джамалу, експремʼєра Британії Бориса Джонсона, письменника Сергія Жадана і футболіста Андрія Шевченка.

Про це пише пресслужба УЗ.

Тепер усі 20 станцій київського кільця озвучують відомі українці й іноземці. Окрім назв станцій, вони озвучили патріотичні вислови та цікаві факти про деякі станції й локації, яких можна з них дістатися.