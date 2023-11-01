В Узбекистані запровадили штраф за пропаганду багатоженства

Новини

Getty Images / «Бабель»

В Узбекистані запровадили відповідальність за пропаганду багатоженства, появу в громадських місцях із закритим обличчям і ще деякі дії. Про це 1 листопада оголосило Міністерство юстиції республіки.

За пропаганду співжиття з двома або більше жінками, поширення таких поглядів, ідей або закликів передбачений штраф 15—30 сум ($406—811) або адміністративний арешт на 15 діб.

Такий самий штраф накладатимуть за релігійний обряд вінчання «Нікохім-туї» — ідеться про випадки, коли шлюб не зареєстрували в законному порядку, зокрема з людиною, яка не достигла 18 років (мінімальний вік для шлюбу).

За пропаганду дискримінації за ознаками статі, зокрема публічне заперечення рівності жінок і чоловіків, загрожує штраф 10—20 сум ($270—540).

За перебування у громадських місцях із закритим обличчям, коли не можна ідентифікувати особу, можуть оштрафувати на 10—15 сум ($270—406). Винятки — коли обличчя закрили з медичних причин або через службову необхідність.

У Сенаті Узбекистану пояснили, що закон розробили з урахуванням багатовікової історії та культурних традицій народу, а його ухвалення допоможе зміцнити міжрегіональну згоду, релігійну толерантність, а також збереже світські цінності та надійний захист прав жінок. Відповідні зміни підписав президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв.

Подібні закони існують і в інших країнах. Зокрема, в Індії, Індонезії, Казахстані, Марокко та деяких державах Європи.