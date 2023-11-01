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Victor Xok / Unsplash

Від 1 листопада до 1 квітня у Києві запровадили єдиний швидкісний режим — до 50 км/год, окрім ділянок, де дозволена максимальна швидкість є ще нижчою.

Про це повідомили у КМДА.

На ділянках, де в попередній період була дозволена швидкість 80 км/год, вже демонтували знаки обмеження швидкості «80».

Раніше у Києві було 10 ділянок дороги, де можна було рухатися 80 км/год з 1 квітня до 31 жовтня: