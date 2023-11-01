У Києві запровадили єдиний швидкісний режим — до 50 км/год
- Автор:
- Анна Холоднова
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Victor Xok / Unsplash
Від 1 листопада до 1 квітня у Києві запровадили єдиний швидкісний режим — до 50 км/год, окрім ділянок, де дозволена максимальна швидкість є ще нижчою.
Про це повідомили у КМДА.
На ділянках, де в попередній період була дозволена швидкість 80 км/год, вже демонтували знаки обмеження швидкості «80».
Раніше у Києві було 10 ділянок дороги, де можна було рухатися 80 км/год з 1 квітня до 31 жовтня:
- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
- Наддніпрянське шосе;
- вул. Саперно-Слобідська (після розвороту за вул. Миколи Грінченка до Південного мосту);
- Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);
- просп. Миколи Бажана від Південного мостового переходу до Харківської площі (у зворотному напрямку від Харківської площі до Дніпровської набережної);
- просп. Воскресенський (від вул. Воскресенської до вул. Алішера Навої);
- просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);
- просп. Степана Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);
- вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);
- Автодорога Р-69 (від ресторану «Яхта Київ» на вул. Богатирській, 26А до межі м. Києва; за винятком ділянки біля світлофорного обʼєкта).