Присяжні визнали Tesla не винною у смерті водія. Позов стосувався несправності автопілота

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У Каліфорнії суд присяжних вирішив, що компанія Tesla не винна у смертельній аварії 2019 року, пише Reuters. Цей вирок є другою великою перемогою Tesla в цьому році, коли присяжні відмовилися визнати, що її програмне забезпечення було дефектним.

Позивач стверджував, що компанія «‎свідомо постачала автомобілі з несправною системою автопілота», що нібито призвело до аварії та смерті власника Model 3 і серйозних травм для двох пасажирів.

У цивільному позові, поданому до Вищого суду округу Ріверсайд, стверджувалося, що система Autopilot призвела до того, що Model 3 власника Майки Лі раптово зʼїхала з шосе на схід від Лос-Анджелесу на швидкості 105 км/год, врізалася в пальму і спалахнула, і все це за лічені секунди. Водій загинув на місці, а двоє пасажирів дістали важкі травми. Позов вимагав від автокомпанії $400 млн плюс штрафні збитки.

Адвокати позивачів вважають, що Tesla надала Лі дефектне «експериментальне» програмне забезпечення під час купівлі у 2019 році Model 3, яка, нібито, мала повну здатність до самостійного керування.

Захист компанії заперечив відповідальність Tesla, заявивши, що Лі вживав алкоголь перед тим, як сісти за кермо. Виробник електромобілів також стверджував, що неясно, чи був увімкнений Autopilot під час аварії.

У минулому Tesla вже стикалася з судовими позовами через свою систему автопілота, але це перша справа, яка розглядає ДТП зі смертельними наслідками.