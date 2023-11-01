На території Києво-Могилянської академії пройдуть розкопки — археологи шукатимуть могилу гетьмана Сагайдачного
- Автор:
- Софія Телішевська
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Пресслужба КМДА
На території Києво-Могилянської академії проведуть археологічні дослідження, щоб знайти фундамент Богоявленського собору Києво-Братського монастиря.
Про це повідомила директорка Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова.
У 2022 році памʼятку занесли до Переліку обʼєктів культурної спадщини міста Києва, а у 2023 році — до Державного реєстру нерухомих памʼяток України.
За однією з гіпотез, під час спорудження мурованого Богоявленського собору поховання гетьмана Петра Сагайдачного перенесли. За словами Соловйової, археологічне вивчення залишків собору допоможе визначити розташування могили гетьмана Сагайдачного.
- До знищення у 1936 році Богоявленський собор був одним із найяскравіших взірців українських барокових гетьманських храмів, зображення якого було присутнє на поштових листівках та світлинах. Цегляний Богоявленський собор повʼязаний з іменами двох видатних діячів української історії — славетних козацьких гетьманів Петра Сагайдачного та Івана Мазепи. Мурований собор був споруджений у 1690—1695 роках як головний храм Києво-Братського монастиря. Собор також згадують у більшості путівників Києвом XIX — початку XX ст., оскільки він був одним із найбільш популярних столичних храмів.