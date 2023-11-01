На території Києво-Могилянської академії пройдуть розкопки — археологи шукатимуть могилу гетьмана Сагайдачного

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Пресслужба КМДА

На території Києво-Могилянської академії проведуть археологічні дослідження, щоб знайти фундамент Богоявленського собору Києво-Братського монастиря.

Про це повідомила директорка Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова.

У 2022 році памʼятку занесли до Переліку обʼєктів культурної спадщини міста Києва, а у 2023 році — до Державного реєстру нерухомих памʼяток України.

За однією з гіпотез, під час спорудження мурованого Богоявленського собору поховання гетьмана Петра Сагайдачного перенесли. За словами Соловйової, археологічне вивчення залишків собору допоможе визначити розташування могили гетьмана Сагайдачного.