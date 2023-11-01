Україна почала підготовку до евакуації своїх громадян із сектора Гази
- Автор:
- Софія Телішевська
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Geraint Rowland Photography / Getty Images
На тлі рішення влади Єгипту дозволити виїзд іноземців із сектора Гази через КПП «Рафах» українські посольства почали підготовку до евакуації своїх громадян, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
За його словами, на виїзд очікують 358 людей — це переважно жінки та діти. Очікується дозвіл на вивезення їх до Єгипту.
Як повідомила єгипетська сторона, виїзд іноземців із сектора Гази відбуватиметься за алфавітним порядком, відповідно до назви країни, якої громадянство у них є.
Наразі МЗС уже актуалізувало список охочих виїхати та офіційно надіслало запит причетним сторонам задля видачі дозволів на виїзд із палестинського ексклаву та транзиту єгипетською територією. Необхідний транспорт також забронювали.
- Україна 14 жовтня розпочала евакуацію своїх громадян, які перебувають в Ізраїлі. Тоді з Тель-Авіву до Бухаресту вилетіли 207 громадян України, зокрема 63 дитини. Другий евакуаційний борт зі 155 громадянами України вилетів з Ізраїлю 16 жовтня. Того самого дня відбувся і третій евакуаційний рейс зі 74 українцями на борту. Учетверте з Ізраїлю чартерним рейсом до Румунії відлетіли 79 громадян України.
- 24 жовтня посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук назвав ситуацію в секторі Гази «абсолютно неконтрольованою». За його словами, інформацію про стан справ в анклаві, зокрема про загиблих і поранених українців, посольство отримує тільки через кількох активістів української громади. За останніми даними МЗС, станом на 31 жовтня відомо про чотирьох загиблих українців у секторі Гази. Серед них троє — це діти. Також відомо про шістьох поранених українців в анклаві.