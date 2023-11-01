Україна почала підготовку до евакуації своїх громадян із сектора Гази

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На тлі рішення влади Єгипту дозволити виїзд іноземців із сектора Гази через КПП «Рафах» українські посольства почали підготовку до евакуації своїх громадян, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, на виїзд очікують 358 людей — це переважно жінки та діти. Очікується дозвіл на вивезення їх до Єгипту.

Як повідомила єгипетська сторона, виїзд іноземців із сектора Гази відбуватиметься за алфавітним порядком, відповідно до назви країни, якої громадянство у них є.

Наразі МЗС уже актуалізувало список охочих виїхати та офіційно надіслало запит причетним сторонам задля видачі дозволів на виїзд із палестинського ексклаву та транзиту єгипетською територією. Необхідний транспорт також забронювали.