Росія зранку обстріляла Херсон. Загинула жінка, ще двоє людей поранені

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Росія зранку 1 листопада обстріляла середмістя Херсону, загинула співробітниця міської військової адміністрації. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко та заступник голови Офісу президента Олексій Кулеба.

Ще двоє людей з департаменту містобудування міської влади поранені, жінка у важкому стані — у неї травматична ампутація лівого передпліччя, поранення черевної порожнини. Чоловік отримав легкі травми, інший ушпиталений у стані середньої тяжкості.