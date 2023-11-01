YouTube запустив глобальне блокування програм, які вимикають показ реклами

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Future Publishing / Contributor

Компанія YouTube розпочала глобальне блокування програм, які вимикають показ рекламних роликів без преміум-підписки. Протягом останніх кількох тижнів багато користувачів зі встановленими блокувальниками реклами виявили, що не можуть дивитися відео на YouTube. За даними Android Authority, кількість подібних відгуків стрімко зросла.

Менеджер із комунікацій YouTube Крістофер Лотуон підтвердив The Verge, що платформа «розпочала глобальні зусилля», аби заохотити людей переходити на YouTube Premium.

У червні YouTube вперше почав вимикати відео для користувачів з блокувальниками реклами, але тоді Лоутон назвав це лише «невеликим експериментом». Зараз YouTube розширив ці зусилля.

YouTube стверджує, що використання блокувальників реклами порушує умови обслуговування платформи. Цього року YouTube вніс кілька змін у спосіб демонстрації реклами. У травні компанія представила 30-секундну рекламу на телевізорах, яку не можна пропустити, а пізніше почала експериментувати з довшими, але менш частими рекламними паузами.

Ймовірно, YouTube сподівається, що його тривалі рекламні паузи змусять більше користувачів перейти на Premium, але нещодавнє підвищення ціни та ліквідація найдешевшого тарифу Premium Lite може зробити цей варіант менш привабливим.

Користувачі почали шукати блокувальники реклами, які все ще працюють. Зросла й кількість таких сервісів. За останні кілька тижнів зʼявилося кілька нових розширень Chrome, творці яких стверджували, що можуть допомогти обійти обмеження YouTube. Однак більшість із них не працює належним чином. Схоже, що YouTube блокує й деякі інші сервіси, які вважає блокувальниками реклами.