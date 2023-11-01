Дрони Bayraktar усе ще використовують у ЗСУ, просто для інших завдань. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 31 жовтня

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«Бабель»

Поки українці, як і Джо Байден, намагаються, не завжди успішно, переконати політиків-республіканців, як важливо допомагати Україні, допомогти нам вирішили топполітики з дружніх Києву європейських країн, пише POLITICO. Зокрема, балтійських: турне Штатами планує міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, і він налаштував на це низку інших політиків. Міністр закордонних справ Естонії вже поїздив країною, де виступав, зокрема, у традиційно республіканських регіонах. Політики наголошують на тому, що допомога Україні, зокрема військова ― це передовсім робочі місця для американців. Виступаючи в поселеннях, біля яких розташовані оборонні підприємства, вони звертають увагу на те, що роботи побільшало ― а отже, фінансовий стан багатьох мешканців довколишніх міст і сіл покращився. У другу чергу балтійці розповідають, яка важлива ця війна для світу, зокрема для Заходу. В останні місяці питання допомоги Україні стало в США політизованим, частина американців налаштована щодо неї скептичніше, ніж раніше. Це бʼє не лише по Києву, а й по інших територіально наближених до росії країнах, пише видання. І політики цих країн намагаються діяти.

У перші місяці повномасштабної війни дрони Bayraktar TB2 були «зірками» інформаційного поля, і відео того, як скинуті ними снаряди знищують російську техніку, зʼявлялися ледь не щодня. За даними проєкту Oryx, зафіксовано, що за допомогою цих дронів знищено пʼять танків, шість артилерійських установок, шість морських суден, два поїзди з постачанням, дві ракетні системи залпового вогню та понад десяток ракет, пише Defense News. Однак цьогоріч про роботу TB2 на фронті майже не чутно. Головна причина в тому, що росіяни покращили роботу своїх систем ППО та РЕБ на окупованих територіях, стверджують співрозмовники видання з числа українських військових. Так, останній політ Bayraktar, що його зафіксував офіцер ГУР Володимир Валюх, тривав лише 30 хвилин ― при тому, що дрон розрахований на понад добу самостійного польоту. Наближатися до позицій ворога дрону небезпечно. Втім, якщо немає відео з Bayraktar, це не означає, що їх припинили використовувати. За статистикою, яку має Defense News, дрони досі часто вилітають на завдання ― однак вони переважно діють як розвідники. Цього літа канадійська компанія L3Harris Wescam оснастила всі дрони, що є в ЗСУ, знімальним обладнанням нового стандарту. Тепер TB2 здатні передавати чіткішу картинку й працювати на більшій висоті.

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