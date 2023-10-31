Дослідження: коти мають майже 300 унікальних виразів морди

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Rick T.T. / Unsplash

Нове дослідження вчених Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (UCLA) зʼясувало, що коти мають 276 унікальних різних виразів морди, передає BBC.

Дослідники також виявили, що деякі вирази котячих мордочок схожі на вирази людських облич. Можливо, вони їх наслідують.

Вчена Лорен Скотт відвідувала благодійне котяче кафе в Каліфорнії протягом серпня та червня і зняла приблизно 194-хвилинне відео з котами. Кадри проаналізувала психологиня Бріттані Флоркевич, що вивчає емоції та поведінку певних видів тварин.

Виявилося, що 276 різних виразів морди у котів складалися з 26 унікальних рухів, таких як відкритий рот, розширені або зменшені зіниці, моргання, облизування носа, рухи вусами та зміна положення вух. Для порівняння, люди мають близько 44 унікальних рухів обличчя, а собаки — 27.

Серед записаних виразів морди близько 45% були дружніми, а 37% — більш агресивними, або злими, решта 18% були незрозумілою сумішшю цих двох емоцій.