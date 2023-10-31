СБУ оголосила підозру експосадовцю Служби судової охорони за допомогу ухилянтам

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Служба безпеки України оголосила про підозру ексзаступнику голови Служби судової охорони, який допомагав ухилянтам виїжджати за кордон.

Про це пише СБУ.

Чоловік створив в Україні фейковий благодійний фонд та понад 30 псевдоволонтерських організацій. Він їхнього імені він оформлював ухилянтів як міжнародних перевізників гуманітарних вантажів. Послуга коштувала $2—5 тисяч залежно від терміновості.

Щоб створити псевдоблагодійні організації та оформити фейкові документи для ухилянтів, підозрюваний «втемну» використовував зв’язки серед знайомих у держустановах.

У березні 2023 року фігурант виїхав до Європи під виглядом волонтера. Слідство зʼясувало, що чиновника звільнили зі Служби судової охорони у 2021 році через причетність до корупції.

Йому повідомили про підозри за незаконне переправлення людей через держкордон (ч. 3 ст. 332 ККУ) і перешкоджання Сил оборони (ч. 1 ст. 114-1 ККУ).