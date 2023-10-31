В Україні викрили понад 280 груп, які обіцяли вивезти чоловіків за кордон
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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В Україні за час дії воєнного стану викрили понад 280 злочинних груп, які обіцяли вивезти чоловіків за кордон.
Про це 31 жовтня в етері телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
Організатори можуть бути в різних регіонах України, але часто пособниками вони підшукують жителів прикордоння, які там проживають та знають місцевість для того, щоб допомагати чоловікам перейти лінію держкордону.
- Загалом щодня близько 100—150 людей не мають можливості перетнути державний кордон, 20—30 з них намагаються зробити це незаконно.