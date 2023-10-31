В Україні викрили понад 280 груп, які обіцяли вивезти чоловіків за кордон

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В Україні за час дії воєнного стану викрили понад 280 злочинних груп, які обіцяли вивезти чоловіків за кордон.

Про це 31 жовтня в етері телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Організатори можуть бути в різних регіонах України, але часто пособниками вони підшукують жителів прикордоння, які там проживають та знають місцевість для того, щоб допомагати чоловікам перейти лінію держкордону.