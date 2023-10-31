Туреччина зробить платним для туристів вхід у Софійський собор
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Wikimedia
Туреччина з 15 січня 2024 року запроваджує для іноземців плату за вхід у мечеть Ая-Софія в Константинополі (до 2020 року це був християнський Собор святої Софії).
Про це 31 жовтня оголосив міністр культури країни Мехмет Нурі Ерсоя.
З турків, які приїжджають на богослужіння, плата не стягуватиметься. Також з 15 січня у мечеті змінять входи — будуть окремо для богослужінь та для туристів.
Міністр оголосив, що у мечеті починається найбільша в історії реставрація (мечеть буде відчинена) і запускається мобільний додаток — відвідувачі зможуть отримувати інформацію через навушники 16 мовами за допомогою QR-коду.
- Собору Святої Софії майже півтори тисячі років. У 1453 році, після захоплення міста османами, Софійський собор перетворили на мечеть та добудували навколо нього чотири мінарети. Уже в 1935 році йому надали статус музею. У 1985 році Софійський собор разом з іншими памʼятками історичного центру Стамбулу включили до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У 2020 році Собору святої Софії офіційно повернули статус мечеті, хоча проти цього виступали Вселенський патріарх Варфоломій і ЮНЕСКО.