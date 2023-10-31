Туреччина зробить платним для туристів вхід у Софійський собор

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Туреччина з 15 січня 2024 року запроваджує для іноземців плату за вхід у мечеть Ая-Софія в Константинополі (до 2020 року це був християнський Собор святої Софії).

Про це 31 жовтня оголосив міністр культури країни Мехмет Нурі Ерсоя.

З турків, які приїжджають на богослужіння, плата не стягуватиметься. Також з 15 січня у мечеті змінять входи — будуть окремо для богослужінь та для туристів.

Міністр оголосив, що у мечеті починається найбільша в історії реставрація (мечеть буде відчинена) і запускається мобільний додаток — відвідувачі зможуть отримувати інформацію через навушники 16 мовами за допомогою QR-коду.

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