Ізраїль пропонує переселити 2,3 мільйона жителів Гази на Синайський півострів Єгипту

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Уряд Ізраїлю пропонує на час війни перемістити 2,3 мільйона жителів сектора Гази на Синайський півострів Єгипту. Каїр засудив це рішення і назвав його посиленням напруженості між країнами, мовляв, Ізраїль хоче зробити Газу проблемою Єгипту. Про це пише AP.

«Ми проти переміщення в будь-яке місце, у будь-якій формі, і ми вважаємо це червоною лінією, яку ми не дозволимо перетнути», — сказав речник президента Палестини Махмуда Аббаса Набіль Абу Рудейне.

На його думку, масове переміщення буде «рівнозначним оголошенню нової війни».

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль не припинить бойових дій та атак у секторі Гази.

«Це поворотний момент для лідерів і націй. Настав час для всіх нас вирішити, чи готові ми боротися за майбутнє надії та обіцянок, чи піддатися тиранії та терору», — заявляє Нетаньягу.

Він запевнив, що країна продовжить воювати. І каже, що необхідно розрізняти вбивство невинних і ненавмисні жертви, які існують під час кожної війни.

Вторгнення в Ізраїль

7 жовтня бойовики ХАМАС здійснили масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни й захопили в полон заручників.

Ізраїль у відповідь розпочав контртерористичну операцію й перейшов у стан війни. 9 жовтня армія Ізраїлю повідомила, що повернула контроль над усіма містами на кордоні з сектором Гази, а премʼєр-міністр країни Біньямін Нетаньягу заявив, що ЦАХАЛ ліквідував сотні терористів, але на цьому не зупиниться й перетворить на руїни «будь-яке місце, де діє ХАМАС».