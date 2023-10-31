Квитки на потяг до Словаччини із Запоріжжя, Дніпра та Львова тепер можна купити у застосунку УЗ

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«Укрзалізниця» спростила спосіб придбання квитків на потяги із Запоріжжя, Дніпра та Львова до Словаччини. Тепер це можна зробити у застосунку компанії.

Як купити квиток

У мобільному застосунку УЗ оберіть місто відправлення й натисніть «Знайти». У результатах пошуку ви зможете знайти пропозицію пересадки на станції Мукачеве, обрати місця в обох поїздах (до та після пересадки) та придбати два квитки одним кліком.

Тривалість пересадки на станції Мукачеве: 1 год. 26 хв. на шляху до Кошице та 52 хв. зворотно.

У напрямку Словаччини курсують два потяги з Мукачевого, якими можна скористатися, щоб зручно дістатися Словаччини та Чехії.

№ 961 Мукачеве – Кошице вирушає о 14:48, Чоп 16:13/16:50, прибуває на ст. Кошице о 18:17;

№ 963 Мукачеве – Кошице вирушає о 18:16, Чоп 19:26/20:06, прибуває на ст. Кошице о 21:33.

На станції Кошице можна зробити такі пересадки:

якщо ви подорожуєте до Братислави — пересідайте на нічний поїзд R 614 Zemplin, що вирушає щодня з Кошице о 23:45 і прибуває до столиці Словаччини о 05:33;

якщо ви подорожуєте до Праги — пересідайте на нічний поїзд EN 442 Slovakia, що вирушає щодня з Кошице о 22:08 і прибуває до столиці Чехії о 07:38.

У зворотному напрямку:

№ 960 Кошице – Мукачеве вирушає щоденно о 08:46, Чоп 12:00/12:40, прибуває до Мукачева о 14:00;

№962 Кошице – Мукачеве вирушає щоденно о 11:46, Чоп 14:51/15:32, прибуває до Мукачевого о 16:53.

Дістатися станції Кошице для пересадки на рейси до Мукачевого можна:

якщо ви подорожуєте з Братислави — скористайтесь денним поїздом IC 521, що вирушає щодня з Братислави о 06:22 та прибуває в Кошице об 11:04. Найближчий поїзд до станції Мукачеве — № 962 — вирушає об 11:46.

якщо ви подорожуєте з Праги — скористайтесь нічним поїздом EN 443 Slovakia, що вирушає щодня з Праги о 22:13 і прибуває до Кошице о 08:33. Найближчий поїзд до станції Мукачеве — № 960 — вирушає о 08:46.

Посадка на поїзди до Кошице на станції Мукачеве — з окремої платформи: на виході з вокзалу ліворуч до 10 хв. пішки до платформи Західна.