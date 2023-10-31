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Квитки на потяг до Словаччини із Запоріжжя, Дніпра та Львова тепер можна купити у застосунку УЗ

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

«Укрзалізниця» спростила спосіб придбання квитків на потяги із Запоріжжя, Дніпра та Львова до Словаччини. Тепер це можна зробити у застосунку компанії.

Як купити квиток

У мобільному застосунку УЗ оберіть місто відправлення й натисніть «Знайти». У результатах пошуку ви зможете знайти пропозицію пересадки на станції Мукачеве, обрати місця в обох поїздах (до та після пересадки) та придбати два квитки одним кліком.

Тривалість пересадки на станції Мукачеве: 1 год. 26 хв. на шляху до Кошице та 52 хв. зворотно.

У напрямку Словаччини курсують два потяги з Мукачевого, якими можна скористатися, щоб зручно дістатися Словаччини та Чехії.

На станції Кошице можна зробити такі пересадки:

У зворотному напрямку:

Дістатися станції Кошице для пересадки на рейси до Мукачевого можна:

Посадка на поїзди до Кошице на станції Мукачеве — з окремої платформи: на виході з вокзалу ліворуч до 10 хв. пішки до платформи Західна.