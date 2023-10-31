Україна зараз у кращому тактичному положенні, ніж до початку контрнаступу. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 30 жовтня

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«Бабель»

Україна намагалась привернути увагу країн Глобального Півдня до російсько-української війни на саміті в Мальті, який відбувся на вихідних ― однак натомість учасники зустрічі постійно відволікались на обговорення війни між Ізраїлем та ХАМАС. Як пише Bloomberg, це сильно вплинуло на ефективність перемовин ― зокрема й тому, що значна частина їх учасників підтримує ХАМАС, тоді як Україна висловила повну підтримку Єрусалиму. Інформагенція не оцінює саміт як успішний, цитуючи кілька церемоніальних заяв про те, що такі зустрічі показують важливість цієї війни для всього світу. Однак відсутність на саміті представника Китаю, а також вичікувальна позиція багатьох держав через наближення президентських виборів у США зумовили те, що на зустрічі не звучало сміливих заяв і далекосяжних рішень не ухвалювали. Хоча формально представники 66 країн обговорили пʼять пунктів мирного плану України ― ядерна, радіаційна, продовольча та енергетична безпека, звільнення полонених та депортованих, а також відновлення територіальної цілісності України.

Нехай контрнаступ наразі не приніс Україні бажаних результатів, однак завдяки йому вона відчутно покращила свої тактичні позиції, пише Deutsche Welle. Розумно використовуючи наявний ресурс, Київ активно виснажує російські сили, стверджує військовий експерт Німецької ради з міжнародних взаємин Крістіан Мюллінг. Окупанти до настання дощів намагаються всіма доступними засобами захопити якомога більше території ― передчуваючи, що опісля лінія фронту відчутно не змінюватиметься. Так, під Авдіївкою вони кидають у бій тисячі солдат і, що важливіше, десятки танків чи БМП. Українці знищують і те, й інше ― іноді цілими колонами. Успішно атакувавши російські кораблі та засоби ППО, Київ розширив відносно безпечну територію в Чорному морі. У підсумку росії залишилось мало опцій, окрім спробувати дочекатися, коли підтримка України Заходом ослабне. Однак шанси, що російський потенціал, зокрема в кількості техніки, закінчиться швидше, зростають. Паралельно, відзначає видання, українці ефективно вчаться: завдяки використанню технологій штучного інтелекту підвищилась точність використання снарядів. У підсумку, для враження тієї ж кількості цілей ЗСУ витрачають їх у рази менше ніж раніше, йдеться у статті.

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