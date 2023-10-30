У Польщі знайшли поховання жінки і дитини, яких у XVII столітті вважали вампірами

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Reuters

У Польщі археологи знайшли поховання XVII століття у селі Пʼєн. Тіла жінки й дитини були прикуті до труни. Імовірно, це зробили, щоб не дати їм воскреснути з мертвих.

Про це пише CNN.

У жінки був замок на нозі і серп на шиї — це свідчить про те, що її вважали вампіром. Дитину віком 6—7 років поховали обличчям донизу з трикутним залізним замком під ногою. Могилу дитини осквернили після поховання — вандали залишили в ній тільки ноги.

«Це кладовище для вигнанців, яких, безсумнівно, боялися після смерті, а можливо, і за життя... Їх підозрювали в контакті з нечистою силою», — розповів дослідник середньовічних поховань в університеті Миколая Коперника в місті Торунь.

Reuters

Археологи також натрапляли на інші дивні середньовічні практики, покликані зупинити вампірів і зомбі.

«Була також велика кількість могил з камінням... які також мали захищати від померлих. Їх клали в різних місцях [на тілі], наприклад, на лікті, на гортань або на шию», — розповіли дослідники.