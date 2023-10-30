Прокуратура почала розслідувати розстріл девʼятьох цивільних в окупованій Волновасі

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Донецька обласна прокуратура почала розслідувати розстріл в окупованій Волновасі сплячої родини — тоді росіяни вбили девʼятьох людей, серед яких двоє дітей. Про це прокуратура повідомила 30 жовтня.

Розслідування почали за статтею 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

Прокурори у медіапросторі знайшли інформацію про розстріляну родину. За їхніми попередніми даними, у жовтні 2023 року до приватного будинку прийшли чоловіки кавказької зовнішності, одягнуті у військову форму. Озброєні люди вимагали, щоб родина, яка у ньому мешкала, звільнила будинок для одного з підрозділів російської армії.

53-річний господар будинку їм відмовив, військові пригрозили членам його сімʼї розправою та пішли. 27 жовтня окупанти повернулись до помешкання та з вогнепальної зброї розстріляли усіх девʼятьох членів родини, які на той момент вже спали. Серед убитих — три жінки та двоє малолітніх дітей 2014 й 2018 року народження.