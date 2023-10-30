У Німеччині чергова група українських військових почала навчання на системах Patriot

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Чергова група українських військових 30 жовтня почала навчатися керувати зенітно-ракетною системою Patriot у Німеччині.

Про це повідомили Військово-повітряні сили Німеччини.

У тренуваннях бере участь 61 український військовий і 10 українських мовних медіаторів. У ВПС Німеччини також зазначили, що курс навчання триватиме багато тижнів.