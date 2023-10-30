У Німеччині чергова група українських військових почала навчання на системах Patriot
- Автор:
- Анна Холоднова
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Чергова група українських військових 30 жовтня почала навчатися керувати зенітно-ракетною системою Patriot у Німеччині.
Про це повідомили Військово-повітряні сили Німеччини.
У тренуваннях бере участь 61 український військовий і 10 українських мовних медіаторів. У ВПС Німеччини також зазначили, що курс навчання триватиме багато тижнів.
- Німеччина до 2027 року запланувала щорічну військову підтримку України на €5 мільярдів.
- 10 жовтня стало відомо, що Україна отримає від Німеччини додаткові Patriot та IRIS-T вартістю близько мільярда євро, а також три зенітні установки Gepard. Крім того, найближчими тижнями в Україну прибудуть ще 10 бойових танків Leopard 1 A5, 15 броньованих машин і 20 санітарних авто.
- Україна разом зі США в межах програми FrankenSAM поєднують передові ракети класу «земля — повітря» західного калібру з модернізованими пусковими установками чи радарами радянської доби. Газета The New York Times пише, що засоби ППО в межах програми FrankenSAM мають прикрити «критичні проломи» в протиповітряній обороні України.